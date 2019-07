Música Foi Né, de Danilo Bottrel, bate 2 milhões de visualizações no Youtube

Pin Compartilhar 0 Compart.

Canção faz parte do CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago e está, há mais de 3 semanas, entre as 10 mais tocadas nas rádios do Brasil

O cantor Danilo Bottrel comemora o sucesso de Foi Né, hit que caiu no gosto do público e está entre as 10 mais tocadas nas rádios de todo o país. Composta por Caco Nogueira e Gustavo Protasio, a canção, que faz parte do CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago, alcançou a marca de 2 milhões de visualizações no Youtube:

“É muito gratificante ver o resultado de um trabalho feito com tanto carinho e que foi abraçado pelo público nos quatro cantos do país. Além da alegria de estarmos no top 10 das rádios brasileiras, recebi com muita satisfação e notícia de que Foi Né já foi executada mais de 2 milhões de vezes no Youtube. Isso me dá mais força para continuar na batalha e levar a minha música a mais e mais pessoas”, comenta Danilo Bottrel.

O CD e DVD Ao Vivo em Escarpas do Lago, traz, além da música Foi Né, mais 13 canções com participações para lá de especiais do sertanejo, como João Bosco e Vinicius, Fernando Zor (produtor musical e integrante da dupla Fernando e Sorocaba), a rainha do sertanejo, Roberta Miranda, e Gusttavo Lima em uma faixa do CD.

Danilo Bottrel

Com 30 anos de idade e mais de 18 de carreira, Danilo Bottrel segue conquistando cada vez mais espaço no cenário da música sertaneja. De voz firme e marcante, o cantor chama atenção por onde passa pelo belo visual e suas músicas apaixonadas.

Danilo nasceu em Varginha, no interior de Minas Gerais, onde cresceu sob a influência sertaneja de seus familiares e logo se apaixonou pelo estilo. Moderno, inovador e carismático, Danilo já mostra a que veio, sendo um dos artistas mais tocados nas rádios do interior mineiro. Atualmente mora em Goiânia, a capital nacional da música sertaneja e segue firme no propósito de levar a sua música para os quatro cantos do país.

Todas as canções de Danilo Bottrel podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Itunes e YouTube. Os links estão disponíveis no site oficial do cantor: www.danilobottrel.com.br.

Redes sociais

Acompanhe Danilo Bottrel nas redes sociais:

Facebook: http://www.facebook.com/danilobottrelcantor

Instagram: @danilobottrel

Youtube: www.youtube.com/user/danilobottrel

Foi Né: www.youtube.com/watch?v=Ay33459n-Ko

Site oficial: www.danilobottrel.com.br

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação