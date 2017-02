Munik Nunes é a grande campeã do ‘Big Brother Brasil 16’

Aconteceu na noite desta terça-feira, 5, a grande final do Big Brother Brasil 16. Munik e Maria Claudia disputaram o prêmio de um milhão e meio após três meses de confinamento. E a campeã da décima sexta edição foi Munik que venceu a disputa com 6 votos contra 0, somando a contagem das cinco regiões do pais mas as de SMS e ligações.

Pequi, como ficou conhecida no jogo, chorou muito quando ouviu o resultado do reality e saiu bastante emocionada ao encontro da família. A emoção foi tanta, que chegou a arrancar os óculos do rosto do Bial na hora de abraçar a família. Em seguida, correu para abraçar todos os participantes.

Ao falar com Pedro Bial, Munik agradeceu os votos. “Quero dedicar, primeiro lugar a Deus e ao Brasil, em que votou pra eu ficar. Não me abandonem agora, me sigam na rede social”, pediu a nova campeã. Ao ser questionada pelo apresentador quais eram seus palnos a partir de agora, Munik foi direta: “Bial, não sei (risos)”.

Cacau, segunda colocada do jogo, também falou antes de Ivete Sangalo voltar a cantar na atração e botar todos os ex-participantes para dançar. “Estou imensamente feliz por tudo o que vivi e pronta para seguir a vida”.

Depois do anúncio de sua vitória, Munik foi comemorar no meio da pista da atração, dançando com os amigos e, até, dando um beijinho em Wesley Safadão, que se apresentou na atração.

