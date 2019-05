Munhoz e Mariano lançam projeto “Aquecimento DVD 10 Anos”

Para celebrar o marco de 10 anos de carreira , a dupla Munhoz e Mariano lança o projeto ‘Aquecimento DVD 10 Anos’, gravado em formato de áudio e vídeo em 3 cenários diferentes, com 11 músicas inéditas. As faixas do novo trabalho serão divididas em 3 EP’s, que ganharam os nomes de ‘Buteco’, ‘Lago’ e ‘Garagem’, e preparam o público para o grand finale: um DVD comemorativo da primeira década de estrada da dupla. Toda produção musical do projeto é assinada por Ivan Miyazato.

O primeiro EP, que foi lançado hoje (17), foi batizado de ‘Buteco’ e traz consigo 5 faixas, 3 delas assinadas por Mariano e 2 por Munhoz, são elas: Pronto Pro Rolo (Leandro Rojas / Marco Aurélio / Mariano / Victor Gregório), Barraco (Marco Aurélio / Victor Gregório), Que Jeito que vai Embora (Leandro Rojas / Marco Aurélio / Mariano / Munhoz / Rick Monteiro /Victor Gregório),Tá Rolando um Pancadão (Leandro Rojas / Marco Aurélio / Mariano / Munhoz / Rick Monteiro /Vitor Gregório) e Chorar Feito Bebê (Allef Rodrigues / Henrique Batista / João Palá / Junior Avellar / Junior Lobo / Sando Neto / Thawan Alves).

O lançamento oficial do projeto “Buteco” irá acontecer no show do dia 24 de maio, no palco da Woods UP, em São Paulo. Na ocasião, as músicas serão apresentadas pela primeira vez ao público em uma apresentação.

Segundo Mariano “Quando tivemos a ideia de lançar o aquecimento em 3 EP’s separados, foi para deixar o público sempre com um gostinho de quero mais. As músicas estão bem pra cima, muito a cara de Munhoz e Mariano”. Para completar as palavras do companheiro, Munhoz diz: “Nossa identidade musical sempre estará ligada as nossas origens, lá de Campo Grande, onde começamos e ainda estamos. Cada música desse projeto foi composta, produzida e finalizada com um carinho especial. É mais um filho nosso que está nascendo e esperamos que vocês gostem”.

O EP ‘Buteco’ pode ser encontrado em todas as plataformas digitais a partir de hoje, 17 de maio, e vem acompanhado do videoclipe da faixa “Que Jeito Vai Embora”, que estará disponível no canal oficial da dupla no Youtube à partir das 13h. Link para as plataformas digitais: https://fluve.lnk.to/Buteco.

