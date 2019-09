Munhoz e Mariano lançam EP “Garagem”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Munhoz e Mariano lançam hoje, 20 de agosto, em todos os aplicativos de música, o segundo EP da série “Aquecimento DVD 10 Anos”. Batizado de “Garagem“, o álbum vem com 3 faixas inéditas, todas acompanhadas de videoclipe. No Youtube, o primeiro vídeo a ser lançado é o da canção “O Beijo dos Beijos”, os demais serão disponibilizados nas próximas semanas.

Link: https://youtu.be/5kXqsK6Ljr0

Todas as faixas do EP “Garagem” têm assinatura de Munhoz e Mariano, juntamente com outros parceiros. São elas: Intuição (Leandro Rojas / Fred Liel / Marco Aurélio / Victor Gregório / Munhoz / Mariano), O Beijo dos Beijos (Leandro Rojas / Fred Liel / Marco Aurélio / Victor Gregório / Munhoz / Mariano) e Ambiente Singular (Leandro Rojas / Marco Aurélio / Victor Gregório / Munhoz / Mariano).

Aquecimento DVD 10 Anos

Para celebrar o marco de 10 anos de carreira , a dupla Munhoz e Mariano lançou recentemente o projeto ‘Aquecimento DVD 10 Anos’, gravado em formato de áudio e vídeo em 3 cenários diferentes, com 11 músicas inéditas. As faixas do novo trabalho estão divididas em 3 EP’s, que ganharam os nomes de ‘Buteco’, ‘Lago’ e ‘Garagem’, e estão sendo lançados para o público para o grand finale: um DVD comemorativo da primeira década de estrada da dupla. Toda produção musical do projeto é assinada por Ivan Miyazato.

Segundo Mariano “Quando tivemos a ideia de lançar o aquecimento em 3 EP’s separados, foi para deixar o público sempre com um gostinho de quero mais. As músicas estão bem pra cima, muito a cara de Munhoz e Mariano”. Para completar as palavras do companheiro, Munhoz diz: “Nossa identidade musical sempre estará ligada as nossas origens, lá de Campo Grande, onde começamos e ainda estamos. Cada música desse projeto foi composta, produzida e finalizada com um carinho especial. É mais um filho nosso que está nascendo e esperamos que vocês gostem”.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Dezcarga