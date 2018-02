Morre humorista Montanha, das ‘Câmeras Escondidas’ do SBT

Morreu nesta segunda-feira (5), aos 52 anos, o ator Gilberto Augusto Félix, conhecido como o Montanha de diversas “Câmeras Escondidas” do “Programa Silvio Santos” e de pegadinhas de outras emissoras.

Em nota, o SBT lamentou a perda do artista, que tinha diabetes e estava internado no Hospital Regional de Itanhaém, litoral de São Paulo, devido problemas decorrentes da doença.

Gilberto deixa três filhos, Carolina, Mariana e Victor, a mãe Maria de Lourdes, a esposa, Silvia Cristiane, amigos e saudosos fãs de suas pegadinhas. A diretoria e funcionários da emissora deixam seus sentimentos a família.

O velório de Gilberto Augusto Félix acontece na tarde desta terça-feira, 6 de fevereiro, a partir das 14h, no Cemitério do Centro de Itanhaém. Já o enterro será às 16h30, no Cemitério do Jardim Coronel em Itanhaém.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução