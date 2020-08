Pin Compartilhar 0 Compart.

Produtor não resistiu a complicações renais.

O produtor musical Arnaldo Saccomani, de 71 anos, morreu na madrugada de quinta-feira (27) na sua casa, no interior de São Paulo, após ter complicações renais. A morte do profissional, que ficou conhecido do grande público ao ser jurado do reality show “Ídolos”, foi lamentada nas redes sociais por fãs e famosos.

Saccomani ficou entre os assuntos mais comentados nessa quinta-feira (27).

Foto: Reprodução/Fonte: Midiamax