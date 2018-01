Morre aos 33 no Ano Novo, o ex-astro mirim de ‘Star Trek’

O ex-astro mirim Jon Paul Steuer morreu aos 33 anos. Famoso por seu trabalho quando tinha apenas 3 anos na série ‘Star Trek’, Steuer havia se aposentado como ator e passou seus últimos anos de vida trabalhando como músico e restaurador. A morte do artista ocorreu na noite do Réveillon e as causas do falecimento ainda estão sendo investigadas.

Nascido em 1984, Steuer chamou atenção pro seu talento em ‘Star trek: The Next Generation’ ao interpretar, em 1990,o Klingon Alexander, filho do tenente Worf e da embaixadora K’Ehleyr. Em seguida, ele trabalhou na série ‘Late For Dinner’ e fez uma ponta na série ‘Anos Incríveis’. Ele estava afastado da TV desde 1996.