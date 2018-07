Momento da Receita: Drink Bramble

Nos últimos anos, o gin caiu no gosto dos brasileiros incorporando drinks exclusivos e com características marcantes. Para celebrar o momento efervescente da bebida no Brasil, o Mixologista Lutti Andrighetto, do Street 444, de Curitiba (PR), preparou uma receita de drink especial com a bebida: o Bramble.

Bramble

Mixologista Lutti Andrighetto – Street 444

Ingredientes (1 drink)

– 60ml Gin Amázzoni

– 30ml de suco de limão siciliano

– 25ml de xarope Monnin Amora

– Xarope Monnin Cassis

Modo de preparo: acrescente o Gin Amázzoni, o suco de limão siciliano e o xarope Monnin Amora. Misture bem. Para completar, finalize com uma risca de xarope Monnin Cassis.

Fonte: P+G Comunicação Integrada / Fotos: Divulgação