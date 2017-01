“Minha mãe é uma peça 2” segue em 1º nas bilheterias

Minha mãe é uma peça 2” continua no primeiro lugar das bilheterias nos cinemas brasileiros. Na terceira semana em cartaz, o filme chegou a 4,98 milhões de público total, segundo dados da empresa comScore.

“Moana – Um mar de aventuras”, animação da Disney, ficou em segundo lugar; seguido por “Passageiros”, ficção científica romântica estrelada por Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Em “Minha mãe é uma peça 2”, o ator e roteirista Paulo Gustavo volta a interpretar a exaltada mãe de família dona Hermínia, papel inspirado na própria mãe do humorista. O longa é sequência da comédia mais bem-sucedida do cinema brasileiro em 2013, quando teve público de 4,5 milhões.

Agora, dona Hermínia se tornou apresentadora de TV. Mas na vida pessoal não mudou muita coisa: continua preocupada com os filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo). Com direção de César Rodrigues, “Minha mãe é uma peça 2” tem no elenco nomes como Alexandra Richter, Patricya Travassos, Samanta Schutz, Malu Valle, Suely Franco e Bruno Bebianno.

Via: G1