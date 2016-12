Miley Cyrus posa em foto fofa com namorado, Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth seguem firme com o relacionamento. Os pombinhos posaram juntos para uma foto junto com a mãe do ator, Leonie, durante as festas de fim de ano da família. A cantora aparece no colo do namorado e aproveita para lascar um beijinho na bochecha do amado.

Os boatos de que a família do bonitão não aprova o namoro estão parecendo cada vez mais distantes. No início de dezembro, Miley foi vista almoçando junto com sogros em Malibu, na California. A sogrinha, Leonie é uma das responsáveis pela genética abençoada do clã Hemsworth, que conta com três irmãos: Luke, de 36 anos, Chris, de 33, e Liam, de 26.

Fonte: Ego