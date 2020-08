Mediocridade cotidiana – Artigo de Juarez Alvarenga

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nosso repertório vivencial é extremamente repetitivo. O que acontece é que a monotonia emplaca em nossa rotina. Por isto temos que ser cientista vivencial para construir um cotidiano interessante.

Resumir o cotidiano em trabalhar, comer e dormir é muito pouco para a grandeza humana. Tem que haver pelo menos um gol de Neymar ou um verso de Fernando Pessoa para entreter ou enfeitiçar nossa existência. Sei que a vida não se resume num Mineirão cheio, é também o Mineirão cheio. E quem está lá deve assim pensar, pois temos uma realidade que bifurca em duas realidades: uma leve e uma ruim. Impregnar na realidade ruim é como construir um canal que nos leva ao inferno psicológico. Libertar desta realidade e pousar na realidade leve é ter acesso à chave da felicidade quase eterna.

Ser feliz dentro do cotidiano é necessário suplantar a monotonia e encaixar no dia a dia continuidade de facetas de sonhos que concretiza lentamente dando vida no quase parasitismo cotidiano.

Colorir a parede encardida da rotina é para nós pintor da existência tarefa primordial ao levantar da cama para o campo de guerra. Não devemos ser mutilados de motivação, devemos sim traçar planos e inserir ações para suas concretizações.

Nosso dia a dia deve sempre ser um ponto de partida se tornar um ponto de chegada seremos metralhados inteiramente pela desmotivação, imobilizado para dar seqüência a uma vida fortificante e brilhante.

Se você foi captado pela mediocridade cotidiana e está aprisionado ao um abismo profundo e escuro lembre que só sairá deste lugar olhando a vida com leveza, pois só chegamos às alturas voando e só voamos se nossa alma tem a leveza dos pássaros e força dos leões para agarrar a felicidade com firmeza dentro da monotonia cotidiana.

Juarez Alvarenga

Advogado e escritor

Rua Antônio B. Figueiredo, 29

Coqueiral-MG

CEP: 37235-000

Telefone: (35) 99176-9329

E-mail: juarezalvarengacru@gmail.com