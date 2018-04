MC Loma emociona ao falar sobre perdão: ‘Me chamava de feia, me batia’

No centro dos holofotes com uma sequência de hits, mais precisamente com a música ‘Envolvimento’, MC Loma comoveu internautas ao relembrar humilhações do passado e falar sobre perdão.

“PERDOEI A MENINA QUE ME HUMILHAVA !! me chamava de feia, me botava pra baixo que me batia, mas eu não guardei nenhum rancor dela pelo contrário eu falo com ela, trato ela super bem finjo que nada aconteceu porque esqueci e me livrei disso tudo, era horrível você se arrumar e alguma pessoa fala que você tá horrível, que você nunca vai ser bonita. Era horrível você apanhar só porque falou ou só porque você fez alguma coisa que a pessoa não gostou, era horrível ser excluída e a pessoa só te procurar quando quer ou precisa de alguma coisa, isso tudo era horrível e do fundo do meu coração eu não desejo isso pra ninguém pois nenhuma pessoa seja lá quem ela for não merece passar por isso, mas o bom de tudo isso é que eu perdoei ela mesmo ela tendo feito o que fez comigo, eu perdoei ela porque de qualquer jeito ela é ser humano e erra”, escreveu a funkeira.

E continuou: “Então eu mesmo falei com ela, eu mesma cheguei nela e pedir desculpas por ter feito alguma coisa que ela não gostou ou ter falado alguma coisa que ela criou raiva dentro dela e fez ela fazer aquilo comigo, mandei a mensagem pra o número antigo dela e fui com as meninas fazer show, quando cheguei do show tava eu mexendo no meu WhatsApp quando vi uma mensagem de um número que nunca vi me pedindo desculpa por ter me humilhado, por ter me batido, por ter me excluído na hora eu não entendi nada mas mesmo assim eu respondi com um “ Oi, como assim?””, disse.

Loma finalizou dando uma dica aos seguidores: “O mundo gente é uma bolinha bem pequena e o que você faz hoje seja bom ou lá frente pode demorar 1.0000 anos vai voltar tudo pra você. To muito feliz de tá dividindo isso com vocês, PERDOEM você vão ver o bem e a diferença que faz!!”, contou a cantora.

