MC Loma, de 15 anos, tem shows cancelados em PE por não ir à escola

MC Loma, de 15 anos, não poderá se apresentar no Recife, em show agendados para os dias 15 e 16 de setembro, após determinação da Vara Regional da Infância e Adolescência. Segundo o órgão, a artista tem de frequentar a escola, além de seguir regras impostas a menores de idade que trabalham.

A produtora Start Music, que cuida da carreira de Loma, foi multada, de acordo com o Extra.

O clube Metrópole, local onde o trio faria uma das apresentações, informou sobre o cancelamento do show e lamentou o ocorrido.

“Após um mês de incessantes e-mails, telefonemas e mensagens com os produtores da artista, fomos informados pela Start Music que Mc Loma não conseguiria regularizar as suas condições de trabalho, exigências estabelecidas pela portaria nº 004/2011, da Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária-TJPE, que disciplina a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos, pois não está sequer frequentando a escola e nem está matriculada, o que lamentamos muitíssimo”, informou em nota.

O empresário da cantora, no entanto, garantiu ao Extra, nesta terça-feira (31), que Loma está matriculada em uma escola em Pernambuco. Ele disse ainda que a assessoria está preparando um comunicado para esclarecer o caso.

MC Loma e as gêmeas Lacração, as irmãs Mirella e Mariely Santos, de 18 anos, se apresentam pelo Brasil inteiro desde que o hit “Envolvimento” estourou, no ano passado.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução