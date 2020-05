MC Kevin testa positivo para Covid-19 e quebra isolamento

Pin Compartilhar 0 Compart.

MC Kevin, confirmou nesta segunda-feira (11) que testou positivo para o novo coronavírus. O funkeiro fez o teste no último final de semana e compartilhou o resultado eu sua conta no Instagram.

Horas antes de confirmar o resultado do teste, o cantor saiu de casa de carro com um amigo. “Nem sair eu posso, mas vou descer um pouco, sair desse quarto. Não posso sair, mas vou sair porque não aguento mais ficar em casa, vou ali na conveniência e já volto. Tomar um sol, vitamina D”, afirmou ao registrar o passeio. Um tempo depois, ele apagou todos os posts do Stories.

E horas depois chegou também o resultado do seu teste ao novo coronavírus.

“Saiu o resultado, deu positivo, família. Vamos cuidar-nos porque é sério. Vou ficar sem postar mais nada até me recuperar”, informou Kevin, garantindo que agora ficará “quietinho” e em isolamento no seu quarto.

Fonte: Divulgação/ Foto: Redes Sociais