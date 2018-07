Mayana Moura surpreende com visual careca para interpretar Satanás em novela ‘Jesus’

Mayana Moura, que foi escalada para viver Satanás em “Jesus”, novela que a Record estreia na próxima semana, mostrou seu visual para o importante papel em uma foto compartilhada nesta terça-feira (17) no Instagram. Na imagem, ela mostra que raspou os cabelos para fazer o papel designado.

“Está liberado! Êeee! Já posso postar”, comemorou ela, que quis manter o suspense até agora.

Ao longo da novela, a vilã, que terá demônios sob seu comando, tentará corromper Jesus e fará de tudo para semear o caos no mundo.

Depois de uma passagem pela Globo — o último trabalho dela foi na novela das 18h “Tempo de Amar”, que terminou em março — a personagem será a estreia de Mayana na Record.

CONHEÇA A CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRIA DE SATANÁS E DO ANJO PEDRO NA NOVELA JESUS

A Record TV está a todo vapor na preparação de Jesus, sua próxima novela bíblica que estreia na próxima semana e promete contar a história do homem mais importante da humanidade.

Com isso, alguns personagens e suas caracterizações estão sendo divulgadas pela emissora. Agora, conheça a surpreendente caracterização e história de Satanás (Mayana Moura) e o anjo Pedro (Petrônio Gotinjo).

Satanás irá se dedicar a corromper homens e mulheres, surgindo aqui e ali, na sinistra missão de trazer o caos ao mundo. Revoltado com a vinda de Jesus à Terra, tenta corrompê-lo, através de promessas de poder e riqueza.

Petrônio Gontijo será Pedro. Pescador bruto, forte e puro. Amante da verdade e da justiça. Revoltado contra o domínio romano. Cabeça dura, teimoso e fala sem pensar. Desastrado e ótimo nadador.

Viúvo, Pedro mora com a sogra e a filha, Gabriela, com as quais discute com frequência, por conta de seu temperamento turrão.

Pedro é um dos doze apóstolos, será lapidado por Jesus, tornando-se um grande líder. Nenhum outro reúne tantos defeitos e tantas virtudes, tanta coragem e tanto temor como ele. A nenhum outro Jesus fará tantos louvores e tantas repreensões.

“Jesus” será protagonizada por Dudu Azevedo, estreia dia 24 de julho e irá ao ar de segunda a sexta, às 20h45. A trama é escrita por Paula Richard e tem direção geral de Edgard Miranda.

Fonte: O Canal / Foto: Reprodução Instagram