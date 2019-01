Matheus Ceará se apresenta em Varginha

O humorista Matheus Ceará apresenta o show inédito ‘Papai é Uma Piada’ no domingo, 20 de janeiro, às 20h30 no Theatro Capitólio, em Varginha. Paródias e imitações também fazem parte desse show surpreendente.

O espetáculo traz novos quadros, piadas e novas histórias da família do humorista do ‘A Praça é Nossa’.

O assuntos abordados por Ceará passam pela paternidade, no dia a dia com sua filha Ivy, seu casamentos e outras situações engraçadas que acontecem com ele e os familiares.

O quadro interativo “Vocês pedem e eu conto” traz o público para dentro do show, onde o humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas.

O quadro Ventríloquo Humano com a famosa máscara que brincou com Carlos Alberto de Nóbrega, Celso Portiolli, Emilio Surita, entre outros, promete muitas risadas.