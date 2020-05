Mary-Kate Olsen se separa de Olivier Sarkozy

Pin Compartilhar 0 Compart.

Mary-Kate Olsen, irmã gêmea de Ashley Olsen, entrou com um pedido de divórcio de Pierre Olivier Sarkozy, irmão do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, 50, com quem ela mantém uma relação desde 2012.

A informação foi noticiada pela mídia norte-americana e, segundo o portal TMZ, a atriz pede urgência no processo, alegando que o banqueiro francês estaria tentando expulsá-la de seu apartamento em Nova York.

Ainda segundo o site, a atriz quis dar início ao processo do divórcio em meados de abril, mas a Justiça avisou que, por causa da pandemia do novo coronavírus, não estava aceitando pedidos de divórcio. A atriz entrou com uma ordem judicial de emergência para acelerar as coisas e pediu que o acordo pré-nupcial entre eles fosse mantido.

Ela ainda pediu o apartamento do casal, que era alugado, e do qual Sarkozy terminou o contrato sem avisá-la. A atriz teria dito que não há como sair no prazo estabelecido por ele devido à pandemia.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reuters