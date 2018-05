Marina Ruy diz que quer se casar até debaixo d’água: ‘Vai ter o 5º’

Marina Ruy Barbosa participou do “Encontro com Fátima Bernardes” desta sexta-feira (18) para falar sobre o casamento real e revelou que ainda pretende se casar mais vezes com Xande Negrão.

“A gente casou na Tailândia. Foi uma cerimônia budista. A gente decidiu, na verdade, lá. Fomos só nós e os monges. Foi muito bonito e simbólico. Logo depois ele me pediu em casamento nessa viagem. Aí depois teve o civil em que reunimos nossas famílias, meus pais e os meus sogros queridos”, contou Marina.

“Depois a gente fez o religioso no campo, na fazenda, e depois a festa de casamento realmente para os amigos, para a gente beber e se divertir”, disse. “A gente gosta de celebrar. Vai ter o quinto. Faltam vários. Quero casar debaixo d’água”, entregou.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Sonia Schneiders/Gshow