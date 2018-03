Marília Mendonça lança nova música: “Ausência”

A segunda edição do projeto “Agora é que são elas”, que tem participação de Marília Mendonça, tem tom feminista e com boas doses de sofrência. Ontem (14), a cantora lançou em seu canal do YouTube mais uma música: “Ausência”. Em menos de 24 horas de lançada, o clipe já tem mais de 1,5 milhão de visualizações.

A primeira música lançada, “A culpa é dele”, tem a parceria de Maiara e Maraisa. O clipe foi divulgado no último dia 8 de março, dia internacional da mulher, e já conta com mais de 8 milhões de visualizações na rede social.

“Ausência” não podia ser diferente com as demais músicas de Marília. Ela conta a história de uma mulher disposta a esquecer o parceiro de relacionamento e esquecê-lo de vez. O clipe está entre os 10 mais vistos no YouTube.

O projeto que conta com seleção de músicas acústicas apenas com cantoras sertanejas deve ter ainda a participação de Wanessa Camargo e da dupla Simone e Simaria.

Confira o clipe:

Fonte: Meio Norte / Foto: Reprodução