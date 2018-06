Marido de Silvia Abravanel pode ser preso no aeroporto na volta dos EUA

Kleiton Pedroso pode ser preso no próximo dia 30, já no aeroporto, quando voltar de Miami, Estados Unidos. O marido de Silvia Abravanel teve um pedido de prisão expedida no último dia 19, em decorrência de um processo de pensão alimentícia. As informações são do Extra.

O genro de Silvio Santos é pai de uma menina de 5 anos, da relação com Ana Arraes, que move o processo.

Representantes de Pedroso, dizem que ele não recebeu intimação: “Ele está há 30 dias fazendo um curso. Assim que ele retornar a São Paulo, se a Justica se mantiver irredutível quanto a essa decisão de prisão (se é que existe), ele se entregará às autoridades e irá cumprir a decisão judicial, sem prejuízo de tentarmos provar que quem recebe R$ 2,5 mil não consegue pagar R$ 4,7 mil de pensão”, explica.

Ana Arraes explica que a dívida de pensões chega a R$ 65 mil. Um acordo foi proposto pelos advogados: pagar R$ 44 mil em duas vezes, mas ela não aceitou. Ana ainda alega que o cantor jamais visita a filha e que passa por um período difícil com a menina.

