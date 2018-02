Mariana Ximenes aposta em glitter biodegradável para Carnaval

Mariana Ximenes está mais do que animada para o Carnaval 2018! Preocupada com o meio ambiente, a atriz dispensa a purpurina convencional e vai apostar em glitter biodegradável para curtir a folia sem agredir a natureza. “Adoro uma purpurina. Agora, inclusive, só estou usando uma biodegradável”, contou ao colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”. Assim como o produto, flamingos, as frutas, brincos divertidos, body, os modelos divertidos de pochetes, os cílios de LED também prometem brilhar nos blocos.

ATRIZ USA DELINEADO DE GLITTER EM MAQUIAGEM

Em dezembro, Mariana marcou presença no lançamento do fashion film “Oitavo”, da grife Animale, e, para a ocasião, caprichou na make exibindo o contorno dos olhos feito com delineador de glitter dourado. Em conversa com o Purepeople, Nathalie Billio deu detalhes da produção. “Eu e a Mari sempre trocamos referências de maquiagens antes dos eventos. Dessa vez, como o look era todo preto, pensamos em dar uma ousadinha na maquiagem. Não queríamos usar cor para não brigar com as cores das joias e dos detalhes da bota, então optamos pelo glitter que vai com tudo”. Para o efeito final, ela apostou na combinação de diferentes cores. “Eu usei três delineadores. O preto como base da Lâncome e dois tons de dourado da NYX. Acho que a tendência agora é brincar um pouco com a maquiagem. As cores, assim como o glitter, estão voltando com tudo”, comentou.

MARIANA FARÁ PAR COM GABRIEL BRAGA NUNES EM MINISSÉRIE

Longe da TV desde o fim de “Cidade Proibida”, Mariana acertou sua volta ao ar: ela interpretará uma ex-miss em “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, prevista para 2019. Na minissérie, de Ricardo Linhares com direção de Carlos Manga Júnior, a artista fará par com Gabriel Braga Nunes, que dará vida a Geraldo, um playboy dono de uma tecelagem. Além dos atores, Murilo Benício e Débora Falabella também estão escalados e serão um casal. Na história, eles terão uma filha, Vera Lúcia (Julia Svacinna). A menina se juntará a Eduardo (Xande Valois) e Paulo (João Gabriel D’Aleluia) para investigar, junto com Ubiratan, personagem de Antonio Fagundes, os crimes que acontecem na cidade de São Miguel.

Fonte: Purepeople