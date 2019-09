Marcos e Belutti lançaram “Presente” para fãs

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma das coisas mais importantes na carreira do artista é ter ao seu lado pessoas que torçam, vibram, cantem, lutem, e estejam sempre junto. Isso é amor de FÃ. E para retribuir o carinho que recebem dos fãs nesses 11 anos de estrada, Marcos e Belutti lançam hoje, 23 de setembro, em todas as plataformas digitais, o projeto “Presente”, gravado no final de maio deste ano, em São Paulo. Na plateia estavam 30 representantes dos maiores fã clubes da dupla, que assistiram tudo de pertinho.

“Presente” foi pensado especialmente para cada uma das pessoas que se dedicam por inteiro para que o sucesso da dupla alce voos sempre mais altos. No repertório, 11 regravações dos maiores sucessos da dupla, que ganharam um novo arranjo, produzido por Ray Ferrari. As eleitas: ‘Fica Comigo’, ‘Trânsito de São Paulo’, ‘A gente pega fogo’, ‘Tudo no Olhar’, ‘Retoque o Batom’, ‘Se a Vida não for Isso’, ‘Irracional’, ‘Sem Me Controlar’, ‘Nova Namorada’, ‘Dupla Solidão’, ‘Perdoa Amor’ e ‘Não Planeje Nada’, atual música de trabalho da dupla.

O projeto “Presente” está disponível nas plataformas digitais a partir de hoje, 23 de setembro e, no Youtube, 5 vídeos já podem ser conferidos, são eles: “Fica Comigo”, “Trânsito de São Paulo”, “A Gente Pega Fogo”, “Tudo no Olhar” e “Retoque o Batom”. O restando dos vídeos sairá no decorrer das próximas semanas. Link para os vídeos: https://bit.ly/2mo3LEg.

Fonte: Caldi Comunicações / Foto: Dezcarga