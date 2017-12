Mara Maravilha volta a apresentar programa infantil após 20 anos, no SBT

Desde que voltou de vez para a televisão, em 2016, Mara Maravilha vem se destacando, acumulando polêmicas e ganhando visibilidade. Depois de passar pelo ‘Fofocalizando’ e ‘Jogo dos Pontinhos’, o novo feito da apresentadora é voltar seu lugar de origem, à frente de um programa infantil. Mara foi escolhida para cobrir as férias de Silvia Abravanel no comando do ‘Bom Dia & Cia’ em Março de 2018, segundo informa o colunista Flávio Ricco.

O novo trabalho marca o retorno de Mara a uma atração voltada para as crianças depois de cerca de 20 anos, quando ela deixou o ‘Show Maravilha’, pelo qual já foi consagrada como uma das apresentadoras mais famosas do Brasil, competindo com Xuxa e Angélica.

Depois de um período de depressão no fim da década de 90, Mara deixou a TV, se dedicou à carreira de cantora gospel, até que decidiu voltar para as telinhas.

