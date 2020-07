Manu Gavassi recusa papel em ‘Salve-se Quem Puder’ da Globo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta segunda-feira (29), a ex- BBB Manu Gavassi, disse em seus perfis nas redes sociais que não vai participar de ‘Salve-se Quem Puder’, da TV Globo. A atriz e cantora disse que recebeu um convite da emissora carioca, mas que recusou a oportunidade.

No instagram, Manu fez questão de falar sobre o motivo que a levou a dispensar o convite e rebateu críticas que veio recebendo pela recusa.

“Hoje mais um episódio de manchetes sensacionalistas sem base com a realidade. Eu não recusei nenhum papel ‘criado para mim’, me ofereceram um papel — que não foi criado para mim — e eu não pude aceitar por ter outros projetos também como atriz no mesmo período”, disparou.

A ex-BBB finalizou agradecendo os convites e disse estar ansiosa para os novos projetos na TV.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram