Maisa Silva diz “estar noiva” e surpreende internautas

A quarta-feira (3/7) começou com uma notícia ~bombástica~. Em seu Instagram, Maisa Silva compartilhou uma foto em que estava com um anel (aparentemente de compromisso) e revelava que ficou noiva de Nicholas Arashiro. Como assim? Tudo, claro, não passou de uma zoeira, mas foi o suficiente para a web pirar, né?

Aconteceu. Foi uma visão divina. Tudo na vida tem seu tempo. Aquilo que eu disse esses dias de não adiar a felicidade é um resumo do que está acontecendo na minha vida. Estou noiva e muito feliz. Obrigada por todo o carinho @nicholasarashiro. Te amo, te quero, rumo a Dubai”, escreveu a apresentadora. O post rendeu milhares de curtidas e muitos comentários parabenizando Maisera – várias pessoas, inclusive, se candidataram a madrinha e padrinho!

Pouco tempo depois, a foto foi deletada e uma nova imagem, ao lado do humorista Maurício Meirelles, entrou em seu perfil. Desta vez, a jovem explicava a história: “Hahahaha gente, eu amo vocês, mas eu não vou casar!! É coisa do @maumeirelles 🙂 acompanhem em breve no @programadamaisa”, dizia a legenda.

Nos Stories, Maisa fez alguns vídeos com o comediante, que afirmou que tudo não passou de uma brincadeira de Oscar Filho, companheiro da apresentadora em seu programa. “Gente, eu não vou casar, tá? Não agora. Um dia, quem sabe? Mas eu não estou noiva aos 17 anos. O anel que eu postei é o anel que eu uso sempre, é meu anel de 15 anos. Quem me conhece sabe“, esclareceu novamente.

Fonte: Capricho