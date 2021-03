Mais um gesto nobre do YouTuber Diogo 305 viralizou nas redes sociais

Recentemente, o YouTuber atingiu a marca de 2 milhões de inscritos em seu canal.

Diogo 305 protagonizou mais um gesto nobre esse mês. O mesmo já havia emocionado milhares de pessoas com um gesto lindo, em que ele ajuda um vendedor ambulante de águas, onde ele comprou todas as águas do vendedor, deixou o mesmo com o troco e ainda deu às águas novamente para que o vendedor pudesse voltar ao farol vender e ter mais lucros naquele dia. No Facebook, o vídeo tem mais de 20 milhões de visualizações.

Atualmente, Diogo mora na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. No mês passado, o YouTuber e Empresário, que é apaixonado por motos, atingiu a marca de 2 milhões de inscritos, em seu canal oficial no YouTube. O canal “Diogo 305” teve início em 2016, em poucos anos ganhou grande força no seguimento. Os fãs de motos, acompanham semanalmente os vídeos criados pelo YouTuber.

Figura pública de respeito, Diogo Santos de Almeida, mais conhecido como Diogo 305 cresceu em número de patrocínios e parcerias. Muitas marcas querem vincular sua imagem com o Youtuber/Empresário. Mais mesmo em meio a todo esse sucesso, o mesmo não esqueceu das suas origens e, continua protagonizando gestos nobres e mostrando ainda mais sua humildade para seus fãs e seguidores.

No último dia 4 de março, uma criança estava vendendo chocolates no farol, debaixo de chuva. Diogo, sensibilizado com a situação da criança, nem quis saber o valor dos chocolates, comprou logo a caixa toda e novamente devolveu os chocolates para a criança vender e ter mais lucros o dia. No vídeo, da para ver a alegria da criança com o gesto, e também a alegria do Diogo 305 em poder ajudar.

