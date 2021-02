Maior empresário digital do Brasil, João Mendes bate recorde e atinge mais de 100 bilhões de pessoas

“A internet mudou tudo e com a pandemia, mais ainda. Nada será como antes”. Essa é a máxima do João Mendes, 30 anos, considerado um dos melhores empresários artísticos do país e, agora, também faz história dentro da educação digital. Só no último trimestre, João Mendes teve mais de 100 bilhões de pessoas acessando seus conteúdos nos ramos da música, do humor e da educação.

Antes da pandemia, João Mendes sempre foi conhecido por descobrir talentos como Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e de lotar os teatros do país com apresentações de humoristas como Tirullipa, seu irmão Gustavo Mendes (que ficou conhecido com a imitação da ex-presidente Dilma) entre outros talentos. No entanto, seu olhar para a educação também começou a ser despertado e ganhou ainda mais força.

“Há alguns anos, comecei a perceber que a internet iria muito mais longe com a diversidade de oferta de conteúdo, pois o mundo inteiro está nas mãos da humanidade – seja em um aparelho de celular, no lap top, na smart TV etc. Vi ali que as pessoas poderiam aprender, adquirir mais e mais conhecimento de qualquer lugar que tivessem. Foi quando iniciei a formatar cursos de inglês on line”, lembra João Mendes que hoje já conta com mais de 14 cursos de inglês, francês, espanhol – além de cursos de finanças e com coachs e atletas.

“A pandemia ainda me trouxe o mundo digital de grandes nomes artísticos como Claudia Leitte, Luan Santana e o cantor Luciano. Eles sempre souberam a importância do digital, da internet – sempre foram atuantes. Tenho muito orgulho deles”, comenta João Mendes.

“Hoje, nenhuma empresa pode sobreviver ou se formar sem pensar no digital. E a pandemia também sacudiu o planeta pra isso. Comento com os meus funcionários que o coronavírus adiantou cinco anos em um. Toda empresa, todo profissional tem que pensar: a internet faz parte do meu negócio e é através dela que posso mostrar tudo que tenho não só para o Brasil, mas ao mundo inteiro. Quer coisa mais fantástica que isso? Não importa o ramo, o nicho, a sua venda tem que estar no digital” ressalta.

“Falo que estar com seu negócio on line é obrigatório – igual ao teste do pezinho – todo mundo quando nasce tem que fazer”, aconselha o melhor empresário da internet.

Fonte e foto: Divulgação