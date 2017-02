Mãe de Felipe Simas mostra clique fofo dos netos, Joaquim e Maria

Ana Paula Sang, a mãe do ator Felipe Simas, não esconde de ninguém o quanto é uma avó coruja! Ela mostrou em seu perfil do Instagram um clique pra lá de fofo dos netos Joaquim, de 3 anos, e Maria, filhos de Felipe com Mariana Uhlmann. A pequena nasceu nesta quinta-feira, 16, em uma maternidade na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e aparece recebendo um beijinho do irmão no registro. “AMOR… #joaquimemaria”, escreveu na legenda.

Aliás, foi a própria avó que anunciou o nascimento da menina nas redes sociais. Logo depois, ela conversou com o EGO sobre a chegada de Maria. “Ela é a cara da mãe! Estou muito feliz, melhor presente que eu poderia ter ganho”, disse. A criança nasceu no mesmo dia do aniversário de Ana: 16 de fevereiro. E Ana Sang se prepara para receber um novo neto na família. Bruno Gissoni será papai pela primeira vez, fruto de seu relacionamento com a atriz Yanna Lavigne.