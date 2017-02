Madonna, Kylie Jenner e Paris Hilton vão a desfile nos Estados Unidos

Usando um vestido decotado e com fenda, Paris Hilton marcou presença nesta segunda-feira, 13, em desfile na biblioteca nacional de Nova York, nos Estados Unidos. Sentada entre a cantora Madonna e o namorado, o rapper, Tyga, a socialite Kylie Jenner também conferiu a nova coleção do estilista Philipp Plein durante a semana de moda da cidade. Sentada na primeira fila, Madonna chamou a atenção por seu look curtinho combinado com um casacão e óculos escuros.

Fonte: Ego