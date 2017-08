Luto: Famosos lamentam morte do ator Paulo Silvino

Famosos usaram suas redes sociais para lamentar a morte e prestar suas últimas homenagens a Paulo Silvino. O ator e humorista morreu na manhã desta quinta-feira (17), no Rio. Paulo estava com 78 anos e lutava contra um câncer no estômago.

Lucio Mauro Filho, ator, no Instagram: “Mais um mestre parte para outra dimensão, deixando corações partidos. Paulo Silvino, meu amado! Meu pai dirigia o programa ‘Balança Mas Não Cai’, que era apresentado pelo Silvino. No dia das crianças de 1982, meu Velho abriu uma única exceção durante toda a minha infância e deixou que seu filho palhaço aparecesse no programa. E eu, do alto dos meus oito anos, fiz minha estreia profissional na TV, invadindo a abertura do programa, tirando o microfone do Silvino e apresentando eu mesmo, o especial do dia das crianças. Vejam a importancia desse homem, na minha carreira e na minha vida! Meus sentimentos aos meus amigos Flavio (à quem Paulo dedicou-se de corpo e alma desde que acidentou-se), João Paulo, Isabela e também sua parceira Giseli, mulher guerreira e apaixonada, que cuidou do meu mestre até o o ultimo segundo! Vai com Deus Silvino! Já estou morrendo de saudades”.