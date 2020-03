Luisa Mell e o marido estão com pneumonia e suspeita de Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Luisa Mell, 41, e o marido estão com pneumonia e aguardam resultado de exames para saber se estão com a Covid-19. A ativista contou em uma de suas redes sociais que o marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, 41, está internado.

“Eu vou me tratar em casa. Resolvi fazer este post para mais uma vez alertar que não é uma gripezinha. Vocês não têm ideia da diferença no pulmão em uma semana”, escreveu.

Luisa disse que ela e o marido recebem ótimo tratamento, mas teme pela situação quando tudo estiver lotado e sem leitos para todos. “Pelo amor de Deus fiquem em casa e rezem por nós”, pediu.

O filho do casal, Enzo, de cinco anos, também teve febre, segundo a ativista. “Estou arrasada amigos. Só tenho vontade de chorar”, ela disse.

Outros famosos também já usaram as redes sociais para contar sobre a contaminação pelo coronavírus. Uma delas foi a cantora Preta Gil, que se recupera em um apart hotel de São Paulo ao lado do marido e da maquiadora, que também estão isolados.

Ela foi infectada no casamento da irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi, em Itacaré, na Bahia. Preta cantou no evento que tinha como convidado uma pessoa com coronavírus. Pugliesi também ficou doente e passa o seu período de quarentena em casa.

Outra famosa contaminada na mesma festa é a atriz Fernanda Paes Leme. Nas redes sociais, ela contou que os sintomas da Covid-19 já estão passando, menos a tosse. Fernanda voltou a se movimentar e fez uma aula do coreógrafo Justin Neto.

“O suficiente para colocar um sorriso no rosto e levantar o astral”, contou ela, que aproveitou para agradecer a todos os profissionais que estão fazendo lives para entreter quem está na quarentena.

Fonte e Foto: Notícias ao Minuto.