Lugares pelo mundo para cada tipo de esportista

No dia 19 de fevereiro, é celebrado o dia do esportista. Confira opções de viagens para diferentes tipos de amantes dos esportes:

NORUEGA PARA OS ESPORTISTAS AVENTUREIROS

A Noruega é o lugar perfeito para os amantes da adrenalina. A geografia e as condições climáticas de lá criam um cenário perfeito para esportes radicais, com montanhas, fiordes, rios, cachoeiras e muito mais. As atividades na Noruega vão desde uma trilha tranquila na montanha, com mirantes de tirar o fôlego, até mountain biking ou pulo de wingsuit. Por terra ainda é possível realizar diferentes modalidades de esqui e escalada. E nas águas dos fiordes e rios, é possível praticar canoagem, mergulho e rafting. As possibilidades são infinitas nesse paraíso da aventura.

Crédito: Monaco Press Centre Photos

MÔNACO PARA ESPORTISTAS DE CORAÇÃO

Para os esportistas de coração, e não tanto de ação, Mônaco é o destino perfeito em qualquer época do ano. Todos os meses há algum evento esportivo acontecendo no país. A experiência de estar lá e assistir uma corrida, um jogo ou uma partida é inesquecível, ainda mais com o Mediterrâneo como pano de fundo. Em janeiro, por exemplo, acontece o emocionante Rali de Monte-Carlo. Em feveiro, os olhos são todos voltados para o mar, onde acontece a regata Primo Cup, seguida da corrida Monaco Run, em março. Em abril e maio, os maiores eventos esportivos tomam conta de Mônaco: Monte-Carlo Rolex Masters e o Grande Prêmio de Fórmula 1, que atraem aficcionados por esportes de todo o mundo. Já a Monaco Classic Week reúne barcos clássicos que, entre outras atividades, participam de competições no Port Hercule, em setembro. No fim do ano, em novembro, mais uma corrida, a Cross du Larvotto, atravessa as ruas do país.

Karina Oliani em Seychelles

SEYCHELLES PARA ESPORTES NA NATUREZA

Seychelles é um paraíso natural incrível para esportistas que gostam de atividades ao ar livre e de estar em contato o tempo todo com a natureza. Uma boa pedida é fazer uma trilha em uma das 115 ilhas do país e ter vistas incríveis durante todo o caminho. Outras atividades muito populares entre os viajantes são os esportes aquáticos, como o mergulho – inclusive há temporada dos fascinantes tubarões baleia – snorkelling, passeios de caiaque e até mesmo surfe, em algumas épocas do ano. A natureza preservada é o grande destaque das Ilhas Seychelles e o cenário paradisíaco é inspirador para os esportes.

Para saber mais sobre os destinos, acesse o escritório virtual da GVA, Bureau Mundo.