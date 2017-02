Luana Piovani posa para ensaio e mostra close do bumbum para marido

Curtir? Que nada, Luana Piovani até esteve na Praia nesta terça-feira, 14, mas para trabalhar. A atriz posou para um ensaio fotográfico de Biquíni na Prainha, na Zona Oeste do Rio e mostrou sua boa forma, aos 40 anos, em fotos de biquíni.

No Instagram histories, a atriz aproveitou para desejar um ‘happy valentine´s day’ para o marido, Pedro Scooby, bem no jeitinho Luana de ser. Ela postou um close do bumbum e marcou o marido.

Nas fotos, Luana aparece com vários biquínis diferentes e com um corpo escultural. Ela, que é mãe de três filhos, mostrou que está com tudo em cima. Como toda mulher normal, ela deixou aparecer uma barriguinha saliente em uma das fotos. Mas nada que tirasse o brilho e a beleza de Luana.

