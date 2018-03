Luan Santana diz que está sofrendo bullying por novo corte de cabelo

Luan Santana publicou um desabafo em seu perfil do Instagram, neste domingo (18), dizendo que está sofrendo bullying por causa de seu novo corte de cabelo: “Ontem passei por momentos difíceis, me senti como um estranho neste planeta cruel. Fui humilhado e feito de gato e sapato, tudo isso por causa de um penteado que não me favoreceu. Logo eu, que sempre acertei em cheio em todos os penteados que tive”, disse Luan na legenda de uma selfie.

No Stories, o artista compartilhou uma publicação feita nas redes sociais entre uma foto dele e o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica.

“Sofri. Tanto que hoje, ao acordar, resolvi por a cara no sol e mostrar que tudo na vida depende de um ponto de vista e de uma boa dose de condicionador. Quero que você pare o que está fazendo agora e reflita um pouco o mal que me causou. Bullying é um assunto sério que precisa ser discutido. Desculpe o desabafo”, concluiu.

O “textão” de Luan causou reações diversas dos seguidores. Nos comentários, muitos elogiaram o cantor e disseram que ele é lindo de qualquer jeito. Outras pessoas ironizaram o desabafo e desejaram “forças”, enquanto outros apenas riram e acreditam que se trata de uma brincadeira do cantor.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução