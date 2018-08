Luan Estilizado fecha agenda de São João de 2018 com mais com mais de 50 shows para mais de um milhão de pessoas

Com o seu forró Luan estilizado passou por oito estados e 45 cidades

Luan Estilizado passou pelos principais palcos do São João na edição de 2018. Ele levou a sua nova música de trabalho “Desculpa” por oito estados do Brasil. Com o pé na estrada, passou por Pernambuco; Sergipe; Paraíba; Rio Grande do Norte; Bahia; Alagoas e Piauí. A soma de público é de mais de um milhão de pessoas, com média de 35 mil por cidade.

Mas as novidades não param por ai, o forrozeiro lançou, em paralelo, neste período, um EP, com participação de Elba Ramalho, Fagner, Tato e Michel Teló. Resultado? Sucesso na boca do público!

Tudo isso porque o São João é o evento mais esperado do Nordeste e também o mais animado! É o reinado da sanfona, dos ritmos agitados e do forró. A festa envolve as famílias e deixa as ruas cheias de cores e de música durante junho e julho. E foi no São João que o forrozeiro Luan Estilizado comemorou o sucesso do seu trabalho.

Em tempo

A música “Desculpa” é de letra fácil e ritmo dançante e contagiante, uma canção que fica na boca do povo e é presença garantida nas baladas de norte a sul do país. Com dois meses do seu lançamento, a canção composta por Walber Cassio e Saymon Marques, já ultrapassa três milhões de visualizações no videoclipe que contou com a participação da digital influencer, Gessica Kayane.

Fonte e Foto: R&D Comunica