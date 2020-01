Louro José causa alvoroço na web ao surgir com Palmirinha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Louro José, o papagaio mais famoso da TV brasileira, vai deixar o programa de Ana Maria Braga para dividir a bancada com Palmirinha? É o que os internautas se perguntam na última segunda-feira (20) após ele e as duas apresentadoras publicarem mensagens misteriosas em suas redes sociais.

No Twitter, Louro José logo se tornou um dos assuntos mais comentados. Tudo começou quando o perfil oficial do personagem interpretado por Tom Veiga publicou: “Com o coração dividido! Vêm coisas boas por ai…Logo conto para vocês! #ansioso.”

Na sequência, Palmirinha postou uma foto ao lado do papagaio e escreveu: “Olha quem tá dividindo a bancada da cozinha comigo… #vemnovidades.”

Por fim, Ana Maria Braga também compartilhou uma mensagem: “A vida me ensinou que o bom é dividir as amizades! O importante é o que a gente sente um pelo outro.”

Nas redes sociais, os internautas se mostraram decepcionados com a possível saída de Louro José do Mais Você, da Globo. O assunto também rendeu vários memes. “Se o Louro José sair do Mais Você eu desisto de vez da televisão”, comentou um deles. “Gente, como assim? Ana Maria Braga e Louro José vão se separar? Sinais do apocalipse”, disse outra pessoa.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Divulgação