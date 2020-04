Lives da semana reúnem diversos estilos da música brasileira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Devido a pandemia do novo coronavírus, shows foram cancelados no país assim como ao redor do mundo. No entanto, para não perdermos a alegria de viver, as lives tomaram o lugar dos palcos, cada um de dentro de sua própria casa, curte a boa música.

Diversos cantores, nacionais e internacionais, já aderiram a ideia para alegrar os fãs neste momento de tensão.

Saiba quem são os cantores que se agitarão nesta semana:

Hoje (28)

Jeito Moleque – 20h (YouTube)

Israel Novaes – 20h (YouTube)

Sarah Beatriz – 20h (YouTube)

Chagas Sobrinho – 20h (YouTube)

Quarta-feira (29)

Jorge Aragão – 20h (YouTube)

Jão – 20h (YouTube)

Marcos e Belutti – 20h (YouTube)

Tribo da Periferia – 20h (YouTube)

Quinta-feira (30)

Banda Eva – 17h (YouTube)

Jefferson Moraes – 18h (YouTube)

Bruna Olly – 18h (YouTube)

Onze:20 – 19h (YouTube)

Calcinha Preta – 20h (YouTube)

Filipe Ret – 20h (YouTube)

Chitãozinho & Xororó – 20h (YouTube)

Festival do Orgulho (Pabllo Vittar, Pepita, Mateus Carrilho e mais) – 21h (YouTube)

Matheus & Kauan – 21h (YouTube)

Sexta-feira (1°)

Thaeme e Thiago – 14h (YouTube)

Só Pra Contrariar – 16h (YouTube)

Naiara Azevedo, Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava e Ícaro e Gilmar – 16h (YouTube)

Xande de Pilares – 16h (YouTube)

Cabaré (Leonardo e Eduardo Costa) – 20h (YouTube)

Jota Quest – 20h (YouTube)

O Encontro (Léo Santana, Harmonia do Samba e Banda Parangolé) – 21h (YouTube)

Sábado (2)

Jorge e Mateus – 17h (YouTube)

Mara Lima – 19h (YouTube)

Xand Avião – 20h (YouTube)

Gino e Geno – 20h (Site oficial)

Midian Lima – 21h (YouTube)

Lulu Santos – 21h30 (YouTube)

Maria Cecília e Rodolfo – 21h30 (YouTube)

Kevin O Chris – 22h (YouTube)

Alok – 22h30 (Rede Globo)

Domingo (3)

Festival Samba Live – 14h

Guilherme e Santiago – 14h (YouTube)

Bruninho e Davi – 16h (YouTube)

Lagum – 16h (YouTube)

Dudu Nobre – 18h (YouTube)

Capital Inicial – 20h (YouTube)

Wanessa Camargo – 20h (YouTube)

Foto destaque: Divulgação/ Deividi Correa / AgNews