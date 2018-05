Letícia Spiller lança livro íntimo e prepara outro sobre erotismo

Letícia Spiller, 44 anos, resolveu se aventurar fora da dramaturgia. A atriz reuniu poemas que escreveu ao longo de 18 anos no livro ‘Mais de Mim’, que será lançado neste mês, inicialmente em São Paulo. “Há muito tempo que amigos escritores me incentivam a publicar meus poemas, mas demorei a tomar coragem. E na primeira vez que surgiu alguém com a editora e tudo o mais decidi fazer. Essa pessoa, que chamo de padrinho-mágico é James McSill, consultor de histórias”, declarou a loira, segundo o Glamurama.

“Tem versos de amor, filhos, existenciais, eróticos e até políticos”, disse Letícia, que não pensa em parar no primeiro livro.

“James está me incentivando a fazer outro livro com poemas eróticos. Estou pensando na ideia, vamos esperar as pessoas saborearem esse primeiro”, ponderou a atriz.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Globo / Raquel Cunha