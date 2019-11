Léo Lins conta que sofre boicote da Rede Social e dispara: “quero que o Instagram se f…”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Desta vez, o humorista e integrante do programa The Noite do SBT, Léo Lins, que acabou de atingir a marca de 1 milhão de seguidores no seu perfil do Instagram, resolveu se manifestar publicamente sobre o que ele considera um tipo de boicote em sua rede social: “Quero que o Instagram se f….! Fico feliz de ter chegado a 1 milhão de pessoas que apreciam o meu trabalho, mas não vou comemorar p…. nenhuma nessa plataforma. Uso o Instagram pra divulgar meu trabalho, mas a plataforma em si eu quero q se f…”.

Apesar da indiferença em relação à rede social, Léo revela que tem recebido mensagens diretas dos usuários da plataforma que evidenciam o boicote: “é um absurdo. Centenas de usuários do Instagram já me disseram que meu nome às vezes não aparece na busca, mesmo eu tendo perfil verificado, que ocultam meus posts até mesmo pra quem está me seguindo, fora quando o Instagram apaga o que eu posto. Mesmo assim, com o boicote da rede social, mais e mais pessoas me seguem e acompanham o meu trabalho”.

O especialista e mídia social e assessor de imprensa Fabiano de Abreu aponta que isto realmente não se trata de um caso isolado: “Obviamente o Instagram age de forma arbitrária. Muitos dos meus clientes têm reclamado que a interação caiu absurdamente nos seus posts e que a toda hora a rede social sugere o impulsionamento. Alguns relatam que tiveram queda de 60% na interação, mesmo com o crescimento considerável do número de seguidores. Isto mostra que algo está errado. O algoritmo do Instagram é um enigma super complexo, que quando você pensa que o entende, ele muda de novo e os motivos são ocultos. Agora quando você posta no Instagram, o conteúdo só aparecem para 10% das pessoas que te seguem, a partir daí o algoritmo mede o interesse do seu público e determina se deve ou não ser mostrado para os demais, os outros 90%”.

Fonte: MF Press Global / Fotos: Divulgação