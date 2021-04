Lavras recebe o Disputa Fitness das Mulheres 2 em maio

O evento, consiste em um percurso, que será montado no gramado da Arena Operário, onde seis participantes terão que realizar o trajeto completo. Vence aquela que terminar a rota em menos tempo.

Redação CSul/Foto: Divulgação

No próximo dia 15 de maio, às 15h30, a cidade de Lavras receberá o Disputa Fitness das Mulheres 2. O evento, consiste em um percurso, que será montado no gramado da Arena Operário, onde seis participantes terão que realizar o trajeto completo. Vence aquela que terminar a rota em menos tempo.

Segundo um dos organizadores do evento, o atleta de futebol freestyle Alexsandro Vitor, o intuito é promover a prática física e esportiva e, também, levar os desafios para outras cidades. Ainda conforme Alexsandro, a competição será feita de forma individual, evitando assim, aglomerações durante a etapa.

Foto: Divulgação

As seis participantes são:

Blogueira e Miss Ju Gouveia

Candidata à musa do Brasileirão pelo Cruzeiro, Brunna Cardoso

Miss Teen 2019, Julia Carriço

Miss Estudantil do Sul de Minas Gerais, Rayanna Lima

A fotógrafa Robertta

Vice Miss Lavras, Cibely

A vencedora ganhará R$ 90,00. Durante a competição, vários brindes, tais como, dinheiros e vales compras serão sorteados.

O desafio será transmitido pela Live TV e pela página oficial do Operário Esporte Clube. A realização do evento tem apoio do Diário Correio do Sul.

Mais informações falar com Alexsandro Vitor, no telefone: (35) 9 9268-2896