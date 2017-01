“La La Land” bate o recorde do Globo de Ouro com sete prêmios

“La La Land: Cantando Estações” bateu o recorde de filme que mais venceu prêmios no Globo de Ouro, com sete estatuetas: filme de comédia ou musical, direção (Damien Chazelle), roteiro (Damien Chazelle), atriz (Emma Stone), ator (Ryan Gosling), canção original e trilha.

O musical sobre um pianista e uma aspirante a atriz que buscam o sucesso em Hollywood superou os clássicos “Um Estranho no Ninho” e “O Expresso da Meia-Noite”, que têm seis prêmios cada.

A última vez em que um filme recebeu mais de três estatuetas havia sido em 2009, com “A Rede Social”.

“La La Land” também reverteu a tendência de que normalmente são os filmes de drama que recebem mais destaque na premiação e seguem com força para o Oscar. “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, favorito nesta categoria, ficou com o prêmio, mas não levou nenhuma outra das cinco categorias em que concorria.

O Globo de Ouro, entregue por membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, em Inglês), abriu a temporada de premiações 2017 neste domingo (8), com uma cerimônia repleta de estrelas.