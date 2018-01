Kevinho estampa quadros de mansão: ‘Eu para todo lado’

Kevinho abriu um pouco de sua intimidade e apresentou o novo apartamento de luxo que comprou em São Paulo, neste domingo (21). Namorando há um mês com Flavia Pavanelli, o cantor compartilhou com seus fãs parte do imóvel em seu Stories do Instagram e chamou atenção para alguns detalhes curiosos. “Aqui está uma bagunça, ainda estamos de mudança. Comecei a arrumar os meus bonés, mas vai ficar legal. Ainda falta arrumar muita coisa, a porta, a automação, que agora tem até isso. Para desligar a luz é pelo celular, tecnologia que não é da minha época. Eu não sou acostumado com essas coisas, não era assim. Está tudo muito novo”, contou.

KEVINHO ESPALHA QUADROS PELO APARTAMENTO: ‘EU PARA TODO LADO’

Nos vídeos postados nesta segunda-feira (22), o intérprete do hit “Olha a Explosão” destacou a importância de ter fotos suas espalhadas pela casa e explicou o motivo: “Minha mãe fica falando: ‘Filho, os quadros tem que ser os que a arquiteta escolher. Eu falei sabe o que? ‘Tem que ter é Kevinho para todo lado’. Trabalhamos a vida inteira. A pessoa vai entrar no apartamento e já vai dar de cara comigo para saber onde que está indo. Tem que ter eu para todo lado, sim, mãe!”. “O que você achou do apartamento novo?”, perguntou o artista à Sueli. “Surreal, gente. Maravilhoso seu apartamento”, respondeu a matriarca.

FLAVIA PAVANELLI CONHECE CASA DO NAMORADO: ‘ESTÁ TUDO LINDO’

No mesmo dia, já na parte da noite, ele recebeu uma visita de Pavanelli, com quem celebrou a chegada do ano novo em viagem a Florianópolis. “Para finalizar do jeito certo, olha quem veio conhecer a coisa nova”, disse ele, mostrando a atriz em sua rede social. “Está tudo tão lindo, mesmo, mesmo”, elogiou a digital influencer. Em outro momento, a atriz exibe ele se olhando no espelho do quarto. “Cadê seu closet?”, perguntou ela. “Tenho dois espelhos”, comemorou o jovem. Prestes a dar vida a personagem Brenda em “As Aventuras de Poliana”, Flavia retornou de uma viagem do Rio de Janeiro após mal-estar. “Passei mal desde a madrugada, aí vim para São Paulo, descansei à tarde e tive que resolver umas coisinhas. Fiquei mais quietinha, mas estou bem. Só por isso que sumi hoje”, justificou.

