Juliana Paes diz que sua mãe contraiu o novo coronavírus

Juliana Paes, 41, confirmou nesta quarta-feira (29) que a sua mãe, Regina, contraiu a Covid-19. Por meio do Stories do Instagram, a atriz disse que ela está bem, tomando os medicamentos em casa.

Na terça-feira (28), Paes já tinha afirmado, por meio das suas redes sociais, que a mãe tinha amanhecido com sintomas da doença, mas os resultados até então eram inconclusivos. Na data, ela pediu desculpas por não poder participar de uma live com o jornalista Bruno Astuto, porque precisava tomar algumas medidas de precaução.

A atriz não mora com a mãe, mas manifestou preocupação com a sua avó de 89 anos que reside no mesmo local de Regina.

“Para todos que andam perguntando sobre mamãe. Sim, ela foi diagnosticada com a Covid-19, mas está bem e tomando todos os medicamentos em casa”, afirmou a atriz no Instagram, nesta quarta-feira (29).

FAMOSOS COM CORONAVÍRUS

Com a expansão do coronavírus, já foram confirmados vários casos da Covid-19 em artistas, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a ter resultado positivo, mas também estão na lista desde a atriz Fernanda Paes Leme, 36, até o tenor espanhol Placido Domingo, 79.

Tom Hanks e Rita Wilson afirmaram ter contraído a doença na Austrália, onde o ator participava das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. O casal se curou e doou sangue para colaborar no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus.

Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Gabriela Pugliesi e outros famosos também contraíram a Covid-19.

Fonte: Noticias ao Minuto.