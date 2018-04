Juíza do Rio expede novo mandado de prisão contra Dado Dolabella

A juíza Ana Paula Delduque, da a 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Jacarepaguá, expediu nesta segunda-feira (2) um novo pedido de prisão contra o ator Dado Dolabella. As informações são da coluna de Leo Dias, do jornal O Dia.

A determinação se refere a um processo movido por Daniela Sarahyba, ex-namorada do artista, por dano e injúria. Em 2014, ele foi condenado a dois meses e meio de prisão por ter ofendido a ex e riscado o carro dela.

A magistrada pdiu prisão porque Dado descumpriu regras da condenação proposta pelo Ministério Público: o órgão sugeriu a suspensão da pena se o ator assistisse a algumas palestras sobre violência doméstica e fizesse serviços comunitários. No entanto, ele não cumpriu as recomendações do MP.

Atualmente, Dado já cumpre pena em regime fechado em São Paulo por falta de pagamento da pensão alimentícia do filho. O pedido de Ana Paula Delduque será encaminhada ao 33º Distrito Policial de Pirituba, onde ele se encontra detido. A defesa de Dado já pediu reconsideração da prisão, que foi rejeitada.

