Jornalista Paulo Reale entrevista Victor Ramos, campeão da Copa do Brasil 2015 com o Palmeiras

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dando continuidade as entrevistas em lives, realizadas pelo jornalista esportivo Paulo Reale, o ex-Palmeiras, Victor Ramos entra em campo na próxima segunda-feira (17), às 20h para um bate-papo.

A live acontece através dos Instagrans @opauloreale e @victorramos_3.O jogador foi campeão da Copa do Brasil de 2015 pelo time paulista.

Victor Ramos Ferreira,ou simplesmente Victor Ramos, nasceu em Salvador no dia 5 de maio de 1989. Atualmente, o zagueiro está sem clube.

O jogador, revelado pelo Vitória, tem passagens por Standard de Liège (Bélgica), Vasco da Gama, Monterrey (México), Palmeiras, Chapecoense, Goiás, Guarani e CRB.

Em julho de 2009, o zagueiro foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Mundial no Egito. Porém, a pedido do Standard de Liège, clube que o contrataria antes do campeonato ter início, acabou sendo liberado.

Entre seus títulos, o jogador contabiliza uma Supercopa da Bélgica (2009), Copa da Bélgica (2010-2011), três Campeonatos Baianos (2009, 2013 e 2016), Copa do Brasil pelo Palmeiras (2015) e Campeonato Catarinense (2017).