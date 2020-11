Jornalista Paulo Reale entrevista Lúcio, campeão Brasileiro da Série B de 2003 com o Palmeiras

Ex-lateral do Palmeiras, é o convidado desta segunda do ”Brota No Laivão’.

Dando continuidade as entrevistas em lives, realizadas pelo apresentador e jornalista esportivo Paulo Reale, o ex-Palmeiras, Lúcio entra em campo na próxima segunda-feira (23), às 20h para um bate-papo.

‘Brota no Laivão’ é comandado pelo jornalista Paulo Reale/Foto: Divulgação

A live acontece através dos Instagrans @opauloreale e @luciosouza06. O ex-jogador do Verdão, foi campeão Brasileiro da Série B de 2003 pelo time paulista.

Lúcio Carlos Cajueiro Souza, mais conhecido como Lúcio, está com 41 anos e mora em São Paulo. O lateral-esquerdo, sempre foi veloz e ágil. Nasceu no dia 20 de junho de 1979, em Olinda, Pernambuco.

Iniciou sua carreira em 1997, nas categorias de base do Unibol, time do futebol pernambucano. Mas foi somente em 2000 que Lúcio estreou como profissional, no São Bento de Sorocaba. Vestindo a camisa do time, conquistou seu primeiro título, o Campeonato Paulista da Série A3 de 2001.

Além de campeão pelo Palmeiras. Entre seus principais feitos, Lúcio também foi, campeão brasileiro de 2006 com o São Paulo, vice-campeão da Copa Libertadores de 2007 com o Grêmio e jogou no Hertha Berlim, da Alemanha, por três temporadas.

Pelo verdão, Lúcio fez 156 jogos e 9 gols. O lateral está prestes a encerar sua carreira e para o ano que vem, está em seus planos fazer o curso da CBF e iniciar sua carreira de treinador.

Fonte: Paulo Reale/Foto: Divulgação