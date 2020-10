Jornalista Paulo Reale entrevista Hugo Hoyama em live hoje

Hoje estreia a 2° temporada do “Brota No Laivão”.

Dando continuidade as entrevistas em lives, realizadas pelo apresentador e jornalista esportivo Paulo Reale, o ex-mesatenista do Palmeiras, Hugo Hoyama entra em campo na próxima segunda-feira (05), às 19h para um bate-papo.

A live acontece através do Instagram do @opauloreale e @hugohoyama. O Multicampeão de Tênis de Mesa, participou de 6 olimpíadas, é o maior medalhista dos jogos Pan-Americanos (conquistou 15 medalhas, sendo 10 medalhas de ouro), 18 Campeonatos Mundiais, sendo Hexa-campeão Latino-americano. Atualmente Hugo Hoyama é Técnico da Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa.

Grandes nomes, passaram pela primeira temporada do Brota No Laivão. Por exemplo; Kléber Gladiador, Keirrison, Rafael Marques, Leandro Pereira, Edu Dracena, Vitor Hugo, Clebão, Cleiton Xavier entre outros.

A live, que é realizada todas às segundas-feiras às 19h (horário de Brasília) sempre conta com a presença de algum jogador, ex-jogador ou figuras públicas palmeirenses.