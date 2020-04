Jornalista Esportivo e amigos entregam cestas básicas em São Bernardo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Paulo Reale, Tiago K e Estrela Bonafé mobilizam redes sociais e arrecadam cestas básicas para ajudar famílias carentes de SBC

A pandemia do novo coronavírus, que atingiu o Brasil, está gerando dificuldades para muitas famílias. Pensando nisso, o jornalista esportivo Paulo Reale, Tiago K (Dr das Estrelas) e o Estrela Bonafé (Empresário), realizaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar cestas básicas, álcool gel e sabonete líquido, com objetivo de ajudar famílias carentes da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Os amigos já tinham realizado campanhas solidárias na Páscoa e no Dia das Crianças de 2019, onde mobilizaram muitos jogadores de futebol e artistas. O projeto social “Amigos do Paulo Reale” irá entregar os kits com cesta básica, álcool gel e sabonete líquido, no próximo sábado (25), para algumas famílias de São Bernardo do Campo, na região do ABC/SP.

Desta vez os amigos tiveram ajuda dos jogadores Serginho, do Jorge Wilstermann da Bolívia; Richard, do Corinthians; Mateus Fernandes, do Barcelona; Andressa Alves, da Roma da Itália; Cleiton Xavier, ex-jogador do Palmeiras; Mateus Pasinato, do Moreirense de Portugal; Rogerinho R9, do Corinthians e Seleção Brasileira de Futebol de Amputados; Gabriel Lacerda, do Ceará; Willian de Lima, do Ceará; Kelvyn, do Ceará; Tom Cristian, goleiro do Juventus da Mooca; e figuras públicas: Japinha, baterista do CPM 22; Fernando Fontana, apresentador do Programa Bola na Rede da RedeTV, Milton Mendes Técnico de Futebol, Norberto Maurício Liotti conselheiro do Palmeiras e Valdeir diretor de futebol de Brasília. Eles ajudaram com doações e incentivaram as doações, através de vídeos, aos torcedores e fãs para ajudar.

Os jornalistas também tiveram apoio dos comércios: Premium Chocolates Analia Franco, Bruno Carnes (açougue), Bartô Gelateria, Pizzaria Nova Bella Napoli, West cosméticos e Calvo Cesta Básica, e ainda de seus seguidores nas redes sociais e amigos pessoais; Adalgiza Palestina, Alessandra Palestrina, Fabinho, Washington, João Antunes, Claudio Rodrigues consultor financeiro entre outros.

O empresário Estrela Bonafé, dono da Loja Space Premium, no Tatuapé/SP, que é um dos organizadores do projeto social, falou sobre a ação. “Estávamos arrecadando caixas de bombons para doar para as crianças na Páscoa. Já tínhamos arrecadado algumas caixas de bombom, porém, devido ao covid-19, estamos em quarentena, muitas famílias estão passando por necessidade e decididos arrecadar doações de cestas básicas para ajudar essas famílias. Além da cesta básica, álcool gel e sabonete líquido, a família que tiver crianças, também vamos dar uma caixinha de bombom para a criança”, disse Estrela Bonafé.

Doutor das Estrelas, Tiago K é muito respeitado e conhecido por atender famosos em seu consultório. O Dentista ressalta a importância de ajudarmos quem precisa neste momento. “Sentimento de dever cumprido em dar ao próximo o mínimo para sobrevivência, se cada um puder ajudar 1 pessoa já se torna menos dolorosa essa fase tão difícil que todos nós estamos passando”, enfatizou Dr Tiago K.

Jornalista Esportivo bem conhecido pela torcida do Palmeiras, Paulo Reale e idealizador do projeto ‘Amigos do Paulo Reale’. O Jornalista finalizou falando sobre o projeto, doações e agradecendo a todos que ajudaram. “Graças a Deus, conseguimos uma quantidade boa de doações. Nosso projeto está crescendo e a nossa intenção é poder ajudar quem mais precisa. O ano passado fizemos campanha na Páscoa e Dias das Crianças, onde conseguimos abençoar muitas crianças e suas famílias. Esse ano, estava quase tudo preparado para o evento que fazemos para as crianças na Páscoa, mas com tudo que está acontecendo nesse período de pandemia, mudamos os planos e vamos ajudar famílias com Cesta Básica, álcool gel e sabonete líquido. E como já tínhamos algumas caixas de bombom que entrou de doações, as famílias do nosso projeto que receber a cesta básica e tiver crianças, as crianças também vão ganhar uma caixinha de bombom. Como eu sempre digo ‘Deus usa pessoas’, deixo aqui meu agradecimento a todos que ajudou de alguma forma, com doações ou divulgação. Obrigado, que Deus abençoe a todos”, finalizou Paulo Reale.

Ainda da tempo de ajudar, se você tem o desejo de ajudar, fale com eles pelas redes sociais. @opauloreale / @oestrela299 / @drtiagok

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação