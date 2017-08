“Jornal Nacional” e “Globo Repórter” são indicados ao Emmy Internacional 2017

A Globo estará mais uma vez representada no Emmy Internacional de Jornalismo 2017. Na lista divulgada nesta segunda-feira (7) pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão, em Nova York, o “Globo Repórter” e o “Jornal Nacional” foram indicados em duas categorias.

O semanal está concorrendo ao prêmio na categoria Atualidade, com o programa “Arte como Passaporte”, que mostrou como a arte mudou a vida de jovens de comunidades pobres brasileiras, que venceram dificuldades e estão brilhando no Brasil e no exterior.

Já o telejornal apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos foi indicado em Notícias pela cobertura do escândalo envolvendo o nadador norte-americano Ryan Lochte durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Na época, dias depois de conquistar a medalha de ouro no revezamento 4x200m livre, o atleta disse que tinha sido assaltado à mão armada na saída de uma festa. A imprensa mundial repercutiu e relacionou o fato a problemas de segurança, mas, como noticiou o “JN”, imagens de câmeras de segurança provaram que Ryan inventou toda a história para se livrar de uma confusão armada por ele mesmo.

Os vencedores do Emmy 2017 serão anunciados no dia 5 de outubro, em uma cerimônia no Lincoln Center, em Nova York. A Globo concorre com reportagens de Israel, Malásia, Filipinas, Suécia e Reino Unido.

“Recebemos essa nova indicação ao Emmy como um incentivo extra. O jornalismo da Globo mantém posição absolutamente inédita na TV mundial, seja com o total de indicações, seja com a sequência ininterrupta de presenças na cerimônia de entrega do prêmio mais cobiçado e reconhecido do telejornalismo. É motivo justo de orgulho pra todos nós”, comemora Bonner.

Fonte: RD1