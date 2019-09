Jonas Esticado se apresenta em Lisboa e divide palco com grandes nomes da música

Pin Compartilhar 0 Compart.

O cantor Jonas Esticado marcou presença no Villa Mix Lisboa, que aconteceu nos dias 13 e 14 de setembro, no Altice Arena, em Lisboa. Com uma plateia de 15 mil pessoas em ambos os dias, em sua grande maioria, de Portugueses. Na primeira noite, Jonas dividiu cena com Wesley Safadão. “Foi um dia marcante na minha carreira, um sonho realizado cantar no Villa Mix Lisboa”, completa Jonas.

No último dia, Jonas Esticado, marcou presença no palco do embaixador Gusttavo Lima. Agradecido, Jonas finalizou: “Sempre uma honra dividir palco com você, Gusttavo. Obrigado por todas as palavras de incentivo.

Vale destacar que, Jonas Esticado, gravou mais um DVD de carreira em Brasilia, com um repertório inédito e algumas regravações entre elas, “Saudade Boa”, “Moça do Espelho”, “Com Amor não se brinca”, além da atual de trabalho“ Vem me Amar”.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Alisson Demetrio